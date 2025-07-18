Орбан допустил выход Венгрии из Евросоюза

Теоретическая возможность выхода Венгрии из Евросоюза (ЕС) есть, поскольку объединение, которое создавалось как экономическое, сегодня представляет собой политическое, отметил премьер-министр страны Виктор Орбан. Но в настоящий момент для Будапешта выгоднее оставаться в ЕС, рассказал он в интервью на YouTube-канале Ultrahang, передает Day.Az.

"Если я увижу, что это [членство в ЕС] больше не стоит того, я выскажусь... Но если такая точка и существует, то пока я ее не вижу даже на горизонте... Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него", - пояснил Орбан.

По его словам, когда Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, "он был совсем не таким, как сейчас": Брюссель не навязывал странам позиции по вопросам миграции, гендерного воспитания несовершеннолетних или участия в военном конфликте.

"Мы вступили в экономический союз, и теперь находимся в политическом союзе. Вот почему британцы вышли. Так что этот Евросоюз - это не тот Евросоюз", - отметил венгерский премьер-министр.

Орбан также выразил мнение, что в нынешнем виде ЕС не приходится рассчитывать на общеевропейское процветание. "Оно просто исчезает, испаряется, разлагается, с ним покончено", - сказал он.