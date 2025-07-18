В Баку изменена схема движения на ещё одном участке дороги

В Баку изменена организация движения на ещё одном участке дороги.

Как передает Day.Az, речь идёт о пересечении проспекта Зии Буниятова с улицами Музаффара Нариманова и Бёюкшор.

Соответствующие структуры провели мониторинг на данном участке с целью обеспечения упорядоченного движения транспортных средств и снижения уровня загруженности.

Уже два дня движение на этом участке регулируется с помощью светофора. Однако водители утверждают, что эти светофоры не будут особо эффективны в предотвращении заторов.

По словам водителей, после установки светофорного регулирования на данном перекрёстке в обеих направлениях на вспомогательной дороге проспекта Зии Буниятова стали возникать пробки. Какие меры предпримут по этому поводу соответствующие органы?

Напомним, что согласно "Государственной программе на 2025-2030 годы" предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок для соединения автодороги Бёюкшор-Пиршаги с улицей Мюзаффера Нариманова. В настоящее время ведутся проектные работы по реализации этой инициативы.

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