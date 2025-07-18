На этих территориях временно не будет газа

Сегодня, 18 июля, начиная с 09:00, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ на магистральном газопроводе "Гум Адасы - ТЭС Байрамзаде", на газораспределительной станции "Бахар", а также на улице А.М. Шарифзаде в Ясамальском районе Баку, ожидаются перебои с подачей газа в ряде населённых пунктов столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", в период проведения работ временно будет приостановлено газоснабжение в поселке Мушвиг и на улице Заводская Хатаинского района, а также в поселке Говсан, дачном массиве "Зых", жилых массивах "Бахар", "Деде Горгуд", "Сахиль", и в жилых комплексах MİDA-1 и MİDA-2, расположенных на территории Сураханского района.

Также ограничение в подаче газа затронет ряд улиц в Ясамальском районе Баку, в том числе А.М.Шарифзаде, Г.Аббасова, М.Сеидова, А.Ахмедова, И.Зулалова, Н.Хикмета, Х.Дадашова, Х.Мустафаева, В.Алиева, З.Керимова, Ш.М.Хиябани и Д.Буньядзаде.