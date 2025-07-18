В Баку перевернулся Gelandewagen

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, на улице Мехти Мехдизаде (Хатаинский район) автомобиль Mercedes Gelandewagen, двигавшийся в направлении улицы Юсифа Сафарова, столкнулся с автомобилем Hyundai. После чего Mercedes Gelandewagen перевернулся.

Сообщается о пострадавшем.