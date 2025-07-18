https://news.day.az/society/1768603.html В Баку перевернулся Gelandewagen - ВИДЕО В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, на улице Мехти Мехдизаде (Хатаинский район) автомобиль Mercedes Gelandewagen, двигавшийся в направлении улицы Юсифа Сафарова, столкнулся с автомобилем Hyundai. После чего Mercedes Gelandewagen перевернулся. Сообщается о пострадавшем.
В Баку перевернулся Gelandewagen - ВИДЕО
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, на улице Мехти Мехдизаде (Хатаинский район) автомобиль Mercedes Gelandewagen, двигавшийся в направлении улицы Юсифа Сафарова, столкнулся с автомобилем Hyundai. После чего Mercedes Gelandewagen перевернулся.
Сообщается о пострадавшем.
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