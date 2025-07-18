На суде по делу задержанного СГБ вице-президента французской компании Анасса Дерраза был зачитан обвинительный акт

В Баку состоялось очередное судебное заседание по делу гражданина Франции марокканского происхождения, вице-президента известной французской компании "SAUR" Анасса Дерраза, задержанного в Азербайджане Службой государственной безопасности, и обвиняемого в получении взяток в крупных размерах и других преступлениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на судебном процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова, вновь были уточнены анкетные данные.

Затем государственный обвинитель зачитал обвинительный акт, согласно которому, Анасс Дерраз, работая в 2018 году в компании "Viola", содействовал бывшему главе Службы охраны президента Франции Александру Беналле в заключении контракта между ним и основателем ОАО "Aznar", российским миллиардером Фархадом Ахмедовым, с целью получения взятки от Ахмедова.

Договорившись с обоими лицами, под предлогом сокрытия следов преступления, он потребовал от российского миллиардера взятку в размере 6 миллионов 140 тысяч долларов за снятие ареста с его яхты под названием "Luna", задержанной в Дубае, и защиты от международных санкций.

Первоначальная сумма была разделена и переведена следующим образом - 400 тысяч долларов поступили на счёт Александра Беналлы в банке "Bank of Africa United Kingdom", а 200 тысяч долларов - на счёт Анаса Дерраза. Они скрыли эти переводы от официального учета.

Процесс будет продолжен 31 июля.

Отметим, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики предъявила Анассу Дерразу обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, совершенная в крупных размерах) и 32.5, 311.3.3 (взяточничество (пассивное взяточничество), совершенное в крупных размерах) УК Азербайджана.

Напомним, в уголовном деле, расследуемом СГБ Азербайджана, экс-глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR Анасс Дерраз с оборотом в миллиарды долларов обвиняются в получении взятки в крупном размере и совершении других преступных деяний в обмен на снятие в 2018 году международных санкций с активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова в 2018 году.

В более ранних статьях, опубликованных в зарубежной и местной прессе по этому делу, говорилось, что французские чиновники требовали взятку у Фархада Ахмедова и обещали взамен, что его роскошная яхта "Luna" будет освобождена из-под международного ареста, а сам он будет защищен от санкций.

Согласно информации, Ф. Ахмедов перевел часть взятки в миллионы долларов на счет Анасса Дерраза в "AL HILAL BANK" и на счет Александра Беналлы в "BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR".

А. Дерраз был привлечен к ответственности в Азербайджане, ему был запрещен выезд из страны, а в ИНТЕРПОЛ было направлено обращение с просьбой объявить А. Беналлу в международный розыск. Генеральный секретариат Интерпола единогласным решением посчитал розыск гражданина Франции Александра Беналлы обоснованным, и в апреле 2025 года объявил его в международный розыск, и уведомления об этом были направлены всем государствам-членам. Тот факт, что Интерпол объявил бывшего главу Службы безопасности президента Франции А. Беналлу в международный розыск на основании самого серьезного правового основания - "красного уведомления" ("Red Notice"), свидетельствует о том, что у Службы государственной безопасности есть неопровержимые и достоверные доказательства. "Красное уведомление" подразумевает арест лица в стране, где он находится, и его экстрадицию в страну, объявившую его в розыск. Известно, что в настоящее время А. Беналла находится в третьей стране, где проходит процедура экстрадиции.