В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как в Ереване ищут виноватого в провале плана по зачистке духовенства.

Day.Az представляет публикацию:

В армяно-церковной войне, развернувшейся в последнее время, появился первый стрелочник.

Как пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на источники, близкие к властям, премьер-министр Никол Пашинян остался недоволен действиями главы своего аппарата Араика Арутюняна, которому была поручена "операция" по отстранению Католикоса Гарегина II и поиску ему замены.

Именно Арутюнян, по данным издания, должен был координировать ключевые шаги по нейтрализации влияния нынешнего духовного лидера Армении. Однако вместо этого обстановка только накалилась: церковь стала еще более враждебно относиться к властям, а никаких конкретных действий предпринято не было.

Пашинян, по словам источников, теперь рассматривает возможность сместить Арутюняна, если тот не выполнит поставленную задачу.

Премьер, напомним, уже заявлял о намерении лично "освободить церковь от антихристовой группы".

В ответ Католикос Гарегин II обвинил власти в развязывании антицерковной кампании.

Похоже, в Ереване начинают искать, кто виноват в провале плана по зачистке духовенства.