Украинские дети ознакомились с историческими местами и достопримечательностями Шеки

30 украинских детей, участвовавших в мероприятиях социально-психологической реабилитации в нашей стране, организованных Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, 18 июля посетили город Шеки и ознакомились с достопримечательностями этого древнего края.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, знакомство украинских детей с историческими местами древнего Шеки началось с территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш". Знакомство с Дворцом Шекинских ханов - уникальным историко-архитектурным памятником XVIII века - вызвало у детей большой интерес. Им рассказали, что "Исторический центр Шеки с Ханским дворцом" включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сообщалось, что дворец был построен в 1761-1762 годах. При строительстве дворца не использовались ни гвозди, ни клей, что является уникальным в мире по своей технологии методом строительства.

Украинские дети сделали памятные фотографии на фоне дворца.

Затем дети познакомились с Центром керамики и прикладного искусства ABAD, расположенным на территории заповедника. Было отмечено, что керамическое искусство с древних времен является одним из самых распространенных видов искусства в Азербайджане. Как и другие виды ремесел в древнем Шеки, известном как край мастеров, керамическое искусство сохранило свое значение и по сей день.

Гости осмотрели мастерские Центра, встретились с мастерами и посмотрели их изделия.

Знакомство с историческими достопримечательностями Шеки вызвало большой интерес у украинских детей.

В рамках визита в Шеки украинские дети также посетили мастерские и магазины, где производится шекинская халва - одно из самых известных сладостей этого региона.

Отметим, что перед поездкой в Шеки украинские дети познакомились с Ичеришехер, Девичьей башней и другими историческими достопримечательностями города Баку. Они также посетили водопад "Семь красавиц" в Габале и село Лаза. Они прошли психосоциальный тренинг, ознакомились с национальной кухней и приняли участие в мастер-классах.

Десятидневная программа социально-психологической реабилитации направлена на стабилизацию эмоционального состояния украинских детей и их интеграцию в общество. В целом, за прошедший период в нашу страну были привезены и прошли социально-психологическую реабилитацию более 230 украинских детей.