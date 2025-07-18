Кувейт готов делиться опытом аудита в нефтегазовой сфере с Азербайджаном

Мы можем обменяться опытом и мнениями по проведению аудитов в сфере нефти и газа, а также изменения климата.

Об этом Trend сказал представитель Высшего органа аудита Кувейта Осама Альфарис в рамках совместного заседания Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI), проходящего в Баку, передает Day.Az.

"Это мой первый визит в Баку. Город очень красивый и живописный. Сегодня второй день наших встреч в сфере аудита, и это весьма важно, так как здесь мы обмениваемся информацией и опытом. Сегодня будут заслушаны 13 презентаций, половина из которых будет посвящена изменению климата, а другая половина - искусственному интеллекту. Очень важно знакомиться с новыми людьми из разных регионов и обмениваться опытом. Мы обсуждаем соглашения с партнёрами по аудиту, планы на будущее", - отметил он.

О. Альфарис также оценил перспективы возможного сотрудничества с Азербайджаном в области аудита.

"В Азербайджане, как и в моей стране, есть запасы нефти и газа. Мы могли бы обменяться опытом и мнениями по аудиту в этих областях, а также по вопросам изменения климата", - отметил он.