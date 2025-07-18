98 лет со дня рождения народного художника Токая Мамедова

Сегодня исполняется 98 лет со дня рождения видного представителя азербайджанской школы скульптуры, народного художника, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана профессора Токая Мамедова.

Токаю Мамедову, обогатившему изобразительное искусство Азербайджана ценными произведениями, принадлежат большие заслуги в развитии нашего национального искусства. Произведениями, созданными в различных жанрах, он вписал яркие страницы в историю азербайджанской скульптуры. Воплощая в монументальных памятниках незабываемые образы великих личностей Азербайджана, мастер еще более обогатил сокровищницу нашей культуры. Его произведения, во всей глубине отражающие вечные темы искусства, являются совершенными образцами азербайджанской скульптуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, будущий художник родился 17 июля 1927 года в городе Баку. После окончания школы в 1942-1945 годах учился в Азербайджанском государственном художественном училище, в 1945-1951 годах - в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.

Начав трудовую деятельность как преподаватель в Азербайджанском государственном художественном училище в 1951 году, Toкай Мамедов работал здесь до 1958 года. В 1966-1988 годах был преподавателем кафедры живописи Азербайджанского государственного института искусств, в 1988-1992 годах - заведующим кафедры скульптуры, в 1992-2001 годах - профессором этой кафедры. С 2001 года и до конца жизни Toкай Мамедов был профессором кафедры скульптуры Азербайджанской государственной академии художеств.

Украшающие улицы и площади Баку произведения, являющиеся плодом творчества Toкая Мамедова, стали неотъемлемой частью облика нашей столицы. Бесценен его вклад, как мастера, привязанного к родной земле, народу, в процветание культуры независимого Азербайджана. Благодаря врожденному таланту, искусный скульптор с юных лет снискал большую симпатию специалистов, получил известность в нашей стране и за ее пределами. Произведения мастера, демонстрируемые во многих странах мира, приумножили славу азербайджанской культуры.

Он создал обширную галерею образов выдающихся деятелей Азербайджана: Лятифа Керимова, Мехти Гусейнзаде, Мирзы Ибрагимова, Ниязи, Сулеймана Рустама, Хайяма Мирзазаде и многих других.

Творчество Toкая Мамедова постоянно находилось в центре внимания и всегда высоко оценивалось. Ему были присуждены награды многих стран. Он был удостоен высших наград независимой Азербайджанской Республики - орденов "Шараф" и "Шохрат", "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики".

Художник скончался 2 мая 2018 года и был похоронен на второй Аллее почетного захоронения.