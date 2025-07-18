США откажутся от бомбардировщиков B-1B

США рассматривают отказ от бомбардировщиков B-1B Lancer, поскольку они устарели и не соответствуют уровню сил противовоздушной обороны (ПВО) потенциальных противников Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал The National Interest.

"Основными факторами, обусловившими снятие самолета с вооружения, являются его возраст, стоимость, избыточность задач и стратегический поворот ВВС США к будущим угрозам", - следует из материала.

Уточняется, что B-1B поступил на вооружение еще в 1980-х годах с целью противодействия советской противовоздушной обороне. После 11 сентября 2001 года B-1B стал активно использоваться, поскольку отличался способностью доставлять тяжелые боеприпасы и барражировать в течение длительного периода времени.