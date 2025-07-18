https://news.day.az/society/1768540.html В Азербайджане продлен срок выдачи надбавок к зарплате медиков, борющихся с COVID-19 Продлен срок выдачи надбавок к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с инфекцией нового типа коронавируса (COVID-19). Как передает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Согласно решению, этот срок продлен до 1 октября 2025 года.
В Азербайджане продлен срок выдачи надбавок к зарплате медиков, борющихся с COVID-19
Продлен срок выдачи надбавок к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с инфекцией нового типа коронавируса (COVID-19).
Как передает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, этот срок продлен до 1 октября 2025 года.
Отметим, что ранее этот срок был установлен до 1 июля 2025 года.
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