В Азербайджане продлен срок выдачи надбавок к зарплате медиков, борющихся с COVID-19

Продлен срок выдачи надбавок к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с инфекцией нового типа коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, этот срок продлен до 1 октября 2025 года.

Отметим, что ранее этот срок был установлен до 1 июля 2025 года.