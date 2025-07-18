Азербайджанский театр завершил юбилейный сезон исторической пьесой

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр завершил свой 115-й сезон ярким спектаклем - музыкальной комедией великого Узеира Гаджибекова "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта", или "Мешади Ибад"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Этот вечер стал не просто финалом сезона - он был приурочен к 140-летнему юбилею к 140-летнему юбилею великого композитора, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, ученого-музыковеда Узеира Гаджибейли.

Показ спектакля имел особое значение - ведь самой постановке уже 115 лет! В музыкальной комедии (оперетта), написанной в 1910 году, отражены социально-бытовые отношения в дореволюционном Азербайджане. Это второе произведение композитора в этом жанре. Наряду с его третьей опереттой "Аршин мал алан", комедия "Не та, так эта" также считается национальной классикой. Со дня постановки была с большим успехом представлена не только в Азербайджане, но и представлена на мировых сценах, так же, как и одноименный фильм.

Зал взорвался аплодисментами и восторженными возгласами, а после спектакля коллектив собрался за кулисами, чтобы подвести итоги и с гордостью вспомнить все яркие и важные моменты сезона, а также пожелать друг другу новых творческих побед.

Режиссёром постановки выступила народная артистка Джаннет Салимова, которая с 1998 года бережно хранит и развивает эту легендарную пьесу. Музыкальную часть возглавили заслуженные деятели искусств, дирижёры Назим Гаджибеков и Фахраддин Атаев. Художник-постановщик - заслуженный художник Исмаил Мамедов, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов. Балетмейстерами выступили заслуженные артисты Закир и Лейла Агаевы.

На сцене блистали народный артист Пярвиз Мамедрзаев, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Азизага Азизов, Надир Хасиев, Нахида Оруджова, а также актёры Шабан Джафаров, Эльхан Исмайлов, Эльчин Имамов, Гусейн Алили, Тюркель Тарикпейма, Алимамед Новрузов, Тарана Алиева, Эльмеддин Дадашов, а также хоровая и балетная труппы театра.