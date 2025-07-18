Кусок Марса продали за рекордную сумму

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's продали крупнейший метеорит с Марса и редкий скелет динозавра за рекордные суммы. Об этом сообщает WHIO TV7, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Марсианский метеорит NWA 16788 весом 25 килограммов, найденный в Сахаре, ушел с молотка за 5,3 миллиона долларов. Был также продан скелет молодого цератозавра. Он вызвал ажиотаж и ушел с молотка за 30,5 миллиона долларов.

Оба лота превзошли ожидания экспертов. "Это крупнейший фрагмент Марса на Земле - он на 70 процентов больше предыдущего рекордсмена", - пояснила вице-президент Sotheby's Кассандра Хэттон. Скелет цератозавра, одного из четырех известных науке, покупатель планирует передать в музей.