https://news.day.az/society/1768517.html Возобновлены автобусные рейсы из Баку в Нахчыван и обратно Возобновляются автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, проходящие через территорию Исламской Республики Иран. Как передает Day.Az, с 19 июля рейсы Баку-Нахчыван и с 20 июля Нахчыван-Баку будут обслуживать пассажиров в соответствии с прежним графиком.
Возобновлены автобусные рейсы из Баку в Нахчыван и обратно
Автобусные рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку возобновляют свою работу.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Как отмечается, рейсы Баку-Нахчыван начнут обслуживать пассажиров с 19 июля, а рейсы Нахчыван-Баку - с 20 июля, согласно прежнему графику.
Автобусы, проходящие транзитом через территорию Исламской Республики Иран, вновь будут курсировать после приостановки, введенной 13 июня в целях безопасности в связи с событиями на Ближнем Востоке.
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