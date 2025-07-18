CBS закрывает The Late Show

Американская телекомпания CBS объявила о закрытии "Позднего шоу" (The Late Show), ведущий которого Стивен Кольбер был одним из самых активных критиков президента Дональда Трампа в сегменте вечернего телевидения США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CBS News.

"CBS закроет "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" и выведет из ротации франшизу "Позднего шоу" в мае 2026 года, компания объявила об этом, объяснив это "исключительно финансовыми соображениями на фоне сложной ситуации в сегменте вечерних шоу", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

"Позднее шоу" начало работу в 1993 году с ведущим Дэвидом Леттерманом, в 2015 году его сменил Кольбер. Шоу неоднократно номинировалось на Emmy.

В компании также подчеркнули, что решение никак не связано с содержанием шоу, ситуацией в Paramount, компании - владельце CBS, а самого Кольбера назвали "незаменимым". "Мы рады, что Кольбер называл CBS своим домом. Он и программа будут вспоминаться как часть пантеона великих в истории вечернего телевидения", - приводит телеканал заявление руководства CBS.

Кольбер первым сообщил о прекращении шоу во время его последнего эпизода, вышедшего вечером в четверг. "Я хочу отметить, что сотрудники CBS были отличными партнерами. Я признателен телекомпании за то, что они дали мне это место и этот красивый театр, которые стали мне домом", - сказал ведущий в начале трансляции.

Кольбер считается одним из лидеров вечернего телевидения в США и известен своей последовательной критикой Трампа и поддержкой Демократической партии. Несмотря на то что CBS назвал причиной закрытия шоу финансовые соображения, политики-демократы подозревают политический подтекст в этом решении. Так, сенатор Элизабет Уоррен обратила внимание в X, что новость о закрытии шоу появилась спустя три дня после того, как Кольбер раскритиковал Paramount за досудебную сделку с Трампом. "Америка заслуживает того, чтобы узнать, не было ли шоу отменено по политическим причинам", - написала она.