ИИ нашел эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

В журнале Nature Communications представили повторный анализ данных крупного клинического исследования AMARANTH.

Как передает Day.Az, изначально испытания препарата ланабесестат, который снижает уровень β‑амилоида в мозге, завершились безуспешно: улучшений в когнитивных функциях участников не зафиксировали, и проект сочли бесперспективным.

Однако международная группа ученых применяла к тем же данным новый ИИ‑инструмент - предиктивную прогностическую модель (PPM). Эта модель анализирует исходные показатели пациентов - данные МРТ, наличие генетических маркеров, уровень β‑амилоида и результаты тестов памяти - и прогнозирует, как быстро у конкретного человека будет развиваться болезнь Альцгеймера. Такой подход позволил разделить участников на группы с "медленным" и "быстрым" прогрессированием нейродегенерации.

После новой стратификации оказалось, что у пациентов с более медленным течением заболевания при приеме ланабесестата в дозе 50 миллиграммов когнитивное ухудшение замедлялось на 46 процентов по сравнению с плацебо. У пациентов с быстрым развитием болезни такого эффекта не обнаружили. Более того, благодаря использованию ИИ требуемый размер выборки для выявления эффекта существенно снижается, что может значительно ускорить и удешевить будущие испытания.

Исследователи подчеркивают, что внедрение ИИ в клинические исследования может повысить их эффективность и помочь быстрее находить действенные методы лечения болезни Альцгеймера.