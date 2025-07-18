Назван простой трюк для быстрого засыпания

Эксперт по сну Ливви ДиЧикко оценила эффективность популярного в социальных сетях трюка для быстрого засыпания.

Как сообщает Day.Az, ее слова приводит Bustle.

Специалистка подтвердила, что способ, который советуют в социальных сетях, действительно, может помочь уснуть за считанные секунды. "Примите удобное положение, выключите свет в комнате, сделайте глубокий вдох и начните быстро моргать в течение 60 секунд. Если сон не приходит, то продолжайте в течение еще одной минуты", - дала она совет.

ДиЧикко назвала этот метод безопасным и простым. Он работает, так как заставляет мозг сосредоточиться на нейтральной задаче и отвлечься от посторонних мыслей в голове, пояснила спикер. По ее мнению, это особенно полезно при тревожности и волнении. Кроме того, эксперт добавила, что, согласно некоторым исследованиям, мозг воспринимает моргание как короткий сон - это может быть еще одной причиной эффективности этого трюка.

При этом ДиЧикко подчеркнула, что моргание помогает не всем. Если оно не сработало, нужно переключиться на другую технику засыпания.