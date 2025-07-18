https://news.day.az/world/1768537.html Жуткие последствия стихии в Пакистане - ВИДЕО В Пакистане по официальным данным, с начала муссонных дождей 26 июня 2025 года уже зарегистрировано 111 смертей, почти половина погибших (53) - дети. Самые сложные ситуации с масштабными наводнениями в провинции Синд и городе Хайдарабад и провинции Пенджаб и городе Джелам.
Жуткие последствия стихии в Пакистане - ВИДЕО
В Пакистане по официальным данным, с начала муссонных дождей 26 июня 2025 года уже зарегистрировано 111 смертей, почти половина погибших (53) - дети.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самые сложные ситуации с масштабными наводнениями в провинции Синд и городе Хайдарабад и провинции Пенджаб и городе Джелам. В каждой из провинций количество пропавших без вести подходит к тысяче. Прямые убытки от стихии уже идут на миллиарды долларов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре