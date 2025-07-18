Жуткие последствия стихии в Пакистане

В Пакистане по официальным данным, с начала муссонных дождей 26 июня 2025 года уже зарегистрировано 111 смертей, почти половина погибших (53) - дети.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Самые сложные ситуации с масштабными наводнениями в провинции Синд и городе Хайдарабад и провинции Пенджаб и городе Джелам. В каждой из провинций количество пропавших без вести подходит к тысяче. Прямые убытки от стихии уже идут на миллиарды долларов.