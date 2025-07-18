26 медалей на чемпионате Балканских стран - ФОТО
В Эдирне (Турция) прошёл чемпионат Балканских стран по ушу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 26 медалей - восемь золотых, семь серебряных и 11 бронзовых.
Юниоры
Light sanda
Исмаил Ахундзаде (30 кг) - первое место
Роял Ахмедзаде (30 кг) - третье место
Мансур Джамаллы (34 кг) - третье место
Санда
Мехди Гудратов (45 кг) 2011 г. - второе место
Сулейман Махмуд (60 кг) - второе место
Эльбрус Рагимов (45 кг) - второе место
Санан Шихалиев (60 кг) - второе место
Тейюб Эминли (26 кг) - третье место
Руслан Шихалиев (70 кг) - третье место
Мелисса Махмудова (48 кг) - третье место
Айша Исмаилзаде (48 кг) - третье место
Молодежь
Light sanda
Гумбат Мустафаев (60 кг) - первое место
Гусейн Даянлы (52 кг) - первое место
Санда
Магомед Пирвердиев (48 кг) - первое место
Хадиджа Солтанлы (48 кг) - первое место
Заур Гулузаде (70 кг) - первое место
Малик Худавердиев (52 кг) - второе место
Хаял Ибрагимов (52 кг) - третье место
Нихад Аскеров (56 кг) - третье место
Харун Самсур (70 кг) - третье место
Миргасан Исмаилзаде (60 кг) - третье место
Сулейман Исмайлов (90 кг) - третье место
Взрослые
Light sanda
Шамиль Гаджизаде (80 кг) - первое место
Аслан Искендербейли (85 кг) - третье место
Санда
Эльчин Эминов (60 кг) - первое место
Хамза Расулзаде (65 кг) - второе место
Ниджат Кишиев (70 кг) - второе место/
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре