https://news.day.az/politics/1768566.html Азербайджан внимательно следит за ситуацией в Сирии - Официальный Баку Азербайджан внимательно следит за ситуацией в Сирии. Как передает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде комментируя действия вооружённых сил Сирии по восстановлению контроля над южными районами, которые привели к вмешательству израильской армии.
Азербайджан внимательно следит за ситуацией в Сирии - Официальный Баку
Азербайджан внимательно следит за ситуацией в Сирии.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя действия вооружённых сил Сирии по восстановлению контроля над южными районами, которые привели к вмешательству израильской армии.
"Мы внимательно следим за происходящими в Сирии событиями. Вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности, суверенитета, неделимости и политического единства Сирии. Установление мира, безопасности и стабильности в Сирии имеет первостепенное значение", - сказал он.
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