Азербайджан внимательно следит за ситуацией в Сирии.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя действия вооружённых сил Сирии по восстановлению контроля над южными районами, которые привели к вмешательству израильской армии.

"Мы внимательно следим за происходящими в Сирии событиями. Вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности, суверенитета, неделимости и политического единства Сирии. Установление мира, безопасности и стабильности в Сирии имеет первостепенное значение", - сказал он.