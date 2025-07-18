Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Агдамской городской полной средней школы номер 1

18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Агдамской городской полной средней школы номер 1 на 960 ученических мест.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе.

Отметим, что фундамент этого учебного заведения был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 28 мая 2021 года. В феврале этого года глава государства и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ.

Школа построена в рамках реализации "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики". В здании будут действовать 43 классные комнаты, 16 административных кабинетов, центр науки, технологий, инженерии, искусства и математики - STEAM, состоящий из 7 комнат, физическая, химическая и биологическая лаборатории, оснащенные современным технологическим оборудованием, кабинеты информатики и допризывной подготовки, библиотека, музей, столовая на 352 места. Кроме того, в распоряжение учителей и учащихся в школе переданы актовый зал на 468 мест для проведения различных мероприятий, два крытых спортивных зала, открытые футбольная и баскетбольная площадки.

Одним из важнейших вопросов сегодня является создание в Карабахе отвечающей современным требованиям материально-технической базы в сфере образования. Под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях проводится большая работа по восстановлению образовательной инфраструктуры и развитию этой сферы. Еще одним примером тому является открытие Агдамской городской полной средней школы номер 1.