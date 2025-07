https://news.day.az/world/1768647.html

Трамп подписал законопроект о регулировании стейблкойнов

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U. S. Stablecoins of 2025), устанавливающий нормативную базу для эмитентов стейблкойнов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Мы много работали. Это очень важный закон. Закон GENIUS.