Трамп допустил закрытие шоу известного американского ведущего

Президент США Дональд Трамп отреагировал на прекращение вещания программы The Late Show после 30 лет эфира.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом он заявил на своей платформе Truth Social.

В посте Трамп связал закрытие шоу с профессиональными показателями его ведущего Стивена Кольбера. Президент также предположил, что следующим может завершить вещание шоу Джимми Киммела.

"Слышал, следующим будет Джимми Киммел", - отметил Трамп.

25 июня Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал уничтожить "Голос Америки" (организация включена Минюстом в список иноагентов). Он назвал радиостанцию "левым катастрофическим проектом" и призвал сторонников Республиканской партии не голосовать за его сохранение.