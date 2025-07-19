https://news.day.az/world/1768645.html Удивительный полет китайской ракеты - ВИДЕО В Китае на этой неделе завирусилось видео запущенного Китайским космическим агентством (CNSA) для доставки грузов на орбитальную космическую станцию "Тяньгун" грузового космического корабля "Тяньчжоу-9". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Удивительный полет китайской ракеты - ВИДЕО
В Китае на этой неделе завирусилось видео запущенного Китайским космическим агентством (CNSA) для доставки грузов на орбитальную космическую станцию "Тяньгун" грузового космического корабля "Тяньчжоу-9".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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