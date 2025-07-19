Удивительный полет китайской ракеты

В Китае на этой неделе завирусилось видео запущенного Китайским космическим агентством (CNSA) для доставки грузов на орбитальную космическую станцию "Тяньгун" грузового космического корабля "Тяньчжоу-9".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: