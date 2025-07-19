Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева в доме жителя Ходжалы

Как сообщалось, 18 июля Президент Ильхам Алиев посетил село Ханъюрду Ходжалинского района.

Глава государства побывал в домах переселившихся в село жителей Расима Джавадова и Керема Аббасова.

Day.Az представляет вниманию эти видеокадры: