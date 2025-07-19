https://news.day.az/officialchronicle/1768643.html Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева в доме жителя Ходжалы - ВИДЕО Как сообщалось, 18 июля Президент Ильхам Алиев посетил село Ханъюрду Ходжалинского района. Глава государства побывал в домах переселившихся в село жителей Расима Джавадова и Керема Аббасова. Day.Az представляет вниманию эти видеокадры:
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева в доме жителя Ходжалы - ВИДЕО
Как сообщалось, 18 июля Президент Ильхам Алиев посетил село Ханъюрду Ходжалинского района.
Глава государства побывал в домах переселившихся в село жителей Расима Джавадова и Керема Аббасова.
Day.Az представляет вниманию эти видеокадры:
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