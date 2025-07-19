Что такое ретроградный Меркурий и почему его все боятся?

Ретроградный Меркурий (от лат. retrogradus - "отступающий", "идущий назад") - астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, это происходит из-за внутреннего положения орбиты Меркурия относительно орбиты Земли и их орбитального движения вокруг Солнца.

Данное явление не имеет отношения к ретроградному движению и связано исключительно с особенностями проекции видимого положения Меркурия на небесную сферу Земли.

Астрологи уверены, что директорные - то есть движущиеся прямо - планеты не несут опасности. Но все меняется, когда нарушается привычный ход вещей и планеты становятся ретроградными: в это время у жителей Земли начинаются неприятности, например ломается техника, портятся отношения с близкими, возникают проблемы в бизнесе.

Даже глобальные события - катастрофы, войны, стихийные бедствия, экономические кризисы, теракты - астрологи нередко связывают с ретроградным движением планет.