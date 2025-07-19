ЕС упрощает въезд для граждан Турции

Европейская комиссия подготовила и направила странам-членам ЕС новый документ, предусматривающий упрощение и ускорение процесса получения шенгенских виз для граждан Турции.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат В интервью агентству "Анадолу".

Болат напомнил о предыстории визового режима Шенген и рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются турецкие граждане в в этой области в последние годы.

По его словам, Турция постоянно поднимала эти вопросы на всех уровнях - как в рамках двусторонних встреч с государствами-членами, так и на площадках Еврокомиссии и Совета ЕС, включая визиты в Брюссель.

Болат отметил, что в последние годы взаимодействие Анкары с Еврокомиссией развивается на позитивной повестке.

"Мы всегда заявляли представителям ЕС и государствам-членам: визовая либерализация - это право граждан Турецкой Республики, вытекающее из международных соглашений", - подчеркнул министр.

Он добавил, что пока идет работа над отменой визового барьера, Анкара также настаивает на облегчении условий для турецких граждан, путешествующих в ЕС с целью туризма, торговли, транспорта или образования.

"Мы просим сократить сроки ожидания, увеличить численность персонала и технические мощности посольств и консульств, расширить помещения и обновить компьютерные системы. Мы готовы сотрудничать по этим вопросам", - сказал Болат.

Он напомнил, что, по словам представителей ЕС, после Китая Турция является второй страной в мире по числу выданных шенгенских виз - более миллиона в год, а средний показатель отказов составляет около 15 %.

Новый документ об упрощении и ускорении выдачи шенгенских виз

Министр отметил, что Анкара неоднократно поднимала вопрос об упрощении визового режима для студентов, ученых, бизнесменов, управленцев, инженеров, техников и перевозчиков. Последние серьезные переговоры прошли 1 июля в рамках заседания по высокоуровневому торговому диалогу между Турцией и ЕС в Анкаре.

"На этих переговорах представители Еврокомиссии сообщили нам, что подготовили новый механизм ускорения и упрощения выдачи виз, и что он будет опубликован в ближайшее время", - отметил он.

Болат заявил, что Еврокомиссия по состоянию на вчерашний день действительно подготовила документ и направила его государствам-членам.

"Согласно документу, гражданам Турции, ранее получавшим визу, регулярно путешествующим и возвращающимся на родину без нарушений, может быть предоставлена возможность получения многократных и долгосрочных виз: сначала до 6 месяцев, затем до 1 года, затем до 2 лет, позже - на 3 и 5 лет", - добавил Болат.

Он подчеркнул, что это важное и позитивное развитие, особенно с точки зрения поездок в целях туризма, бизнеса, инвестиций, образования, академического сотрудничества и деятельности гражданского общества.

Болат отметил, что с этого момента у посольств и консульств 25 стран, входящих в Шенгенскую зону, не остается оправданий для прежних трудностей.

"Мы ожидаем срочного обновления зданий, расширения кадрового состава, модернизации компьютерного и технического оборудования. Можно с уверенностью сказать, что Еврокомиссия официально отреагировала на наши запросы, подготовив и разослав странам-членам документ, запускающий процесс выдачи многократных и долгосрочных виз. Это важный шаг для укрепления сотрудничества между Турцией и странами ЕС в таких сферах, как торговля, образование, культура, туризм и инвестиции. Ведь визовый барьер - это физическое препятствие для передвижения людей. Теперь этот процесс стал более гибким и быстрым", - отметил министр.

Работа по первой визе тоже продолжится

Говоря о дальнейших планах, Болaт заверил, что усилия будут направлены и на облегчение получения визы для граждан, обращающихся впервые.

"Мы уверены, что в ближайшем будущем будет внедрен процесс упрощения и ускорения выдачи виз и для тех, кто подает заявку впервые. Главное - соблюдать установленные процедуры", - сказал он.

В завершение министр заявил, что позитивный диалог между Турцией и ЕС будет продолжен и в других направлениях.

"Мы ожидаем начала переговоров по расширению и модернизации Таможенного союза, включая сферу услуг и электронной торговли. Еврокомиссия уже приняла соответствующее рекомендательное решение. Теперь дело за Советом министров ЕС. Как только будет дано согласие, Турция готова к переговорам. Еврокомиссия также готова", - резюмировал министр.