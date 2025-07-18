Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирака

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент!

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара, произошедшего в торговом центре в городе Эль-Кут.

Разделяя ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему иракскому народу, желаю выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элесин!" - говорится в письме.