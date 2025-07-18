Мерц не рассчитывает на скорое вступление Украины в Евросоюз

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в скором вступлении Украины в Европейский союз, заявив, что оно в любом случае едва ли возможно, пока не прекращен конфликт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для нас главный приоритет - сделать все, чтобы эта война закончилась", - сказал он на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.

"Затем мы обсудим восстановление Украины", - отметил Мерц, добавив, что "это займет еще несколько лет". Канцлер утверждал, что сближение Украины с ЕС будет происходить постепенно, но, пока она находится в состоянии конфликта, "конечно, едва ли возможно вступление".

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства.