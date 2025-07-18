Массовое заражение на борту американского элитного круизного лайнера

134 пассажира и 11 членов экипажа элитного круизного лайнера Royal Caribbean Navigator of the Seas заразились подозрительном вирусом во время плавания из США в Мексику и обратно. Об этом пишет издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судно вышло из порта Лос-Анджелеса 4 июля, затем 8 июля пришвартовалось в мексиканской Пуэрто-Вальярте и вернулось в пункт отбытия через три дня. Всего на борту лайнера было свыше пяти тысяч человек.

У всех заразившихся были одни и те же симптомы - рвота, диарея и спазмы в желудке. Подозревается, что причиной болезни стал норовирус. Что стало причиной заражения, пока неизвестно. После инцидента лайнер прошел дезинфекцию.