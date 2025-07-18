Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья об отказе Индии от российской нефти.

Day.Az представляет полный текст статьи:

С 2022 года глобальная энергетическая система переживает глубокую трансформацию. Начавшаяся в феврале того года полномасштабная война России против Украины стала катализатором для крупнейшего перераспределения потоков нефти и газа за последние десятилетия. Европа ускоренно сокращала зависимость от российского топлива, в то время как Индия - действуя исключительно в рамках своих экономических интересов - воспользовалась ситуацией для приобретения дешёвой российской нефти с существенным дисконтом. Однако уже к 2025 году внешние обстоятельства радикально изменились, и перед Индией встал стратегический вопрос: возможно ли отказаться от российского "чёрного золота" без ущерба для собственной энергетической безопасности?

Ответ на этот вопрос не требует гаданий - он уже присутствует в цифрах, в статистике, в структуре импорта, в политике и в заявлениях официальных лиц. Индия не просто может отказаться от российской нефти. Она уже готова это сделать.

Бурный рост: российская нефть в индийском импорте

До начала войны в Украине Россия практически отсутствовала в энергетическом уравнении Индии. В 2021 году доля российской нефти в индийском импорте составляла менее 2%. Однако с весны 2022 года ситуация изменилась радикально. В условиях западных санкций, Москва была вынуждена искать новых покупателей, предлагая нефть сорта Urals с существенными скидками - до 25-30 долларов за баррель по сравнению с сортом Brent.

Это предложение оказалось крайне привлекательным для индийских НПЗ, особенно в условиях глобальной инфляции и нестабильности на сырьевых рынках. К июню 2023 года, по данным аналитического агентства Vortexa, Россия вышла на первое место среди поставщиков нефти в Индию, заняв 35% рынка и обогнав традиционных партнёров - Ирак и Саудовскую Аравию. Это позволило индийским нефтеперерабатывающим компаниям значительно увеличить экспорт светлых нефтепродуктов - дизеля, бензина и авиатоплива - в Европу и Азию.

Однако важно подчеркнуть: Индия не выстраивала долгосрочную энергетическую зависимость от России. Доля в 35% - это результат ценовой конъюнктуры, а не стратегического курса. Уже в конце 2024 года индийские власти начали постепенно снижать объёмы закупок у России, одновременно увеличивая закупки у других поставщиков.

Ключевой фигурой в этих изменениях стал министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури, который в интервью в июле 2025 года заявил:

"Если ударят по поставкам из России, мы просто вернемся к той же схеме, которая у нас была до украинской войны, когда доля РФ была на уровне 2%... Мы не беспокоимся, у нас есть диверсификация".

Эта фраза - не просто политическое заявление. За ней стоит конкретная структура импорта. По данным Министерства торговли Индии, на конец 2024 года география поставок нефти выглядела следующим образом:

Россия - 35%

Ирак - 20%

Саудовская Аравия - 17%

ОАЭ - 6%

США - 4%

Кувейт - 3%

Гайана - 2,5%

Остальные (Нигерия, Бразилия, Казахстан, Норвегия, Канада и др.) - 12,5%

Таким образом, даже в пиковый момент зависимости от российской нефти, Индия продолжала поддерживать диверсифицированный портфель поставок из почти 40 стран.

Альтернативы: Гайана, Бразилия, США и Африка

В 2025 году на горизонте Индии вырисовываются устойчивые альтернативы российским поставкам. Гайана - молодая нефтяная держава в Южной Америке - резко нарастила экспорт благодаря разработке оффшорных месторождений, управляемых ExxonMobil. В мае 2025 года экспорт гайанской нефти достиг 620 тысяч баррелей в сутки, значительная часть которых ушла именно в Индию.

Бразилия также активно расширяет экспорт. По данным Agência Nacional do Petróleo, в первом полугодии 2025 года бразильский экспорт нефти вырос на 14%, с приоритетом на азиатские рынки.

США остаются одним из ключевых новых поставщиков. Администрация президента Трампа не только не препятствует этому, но и активно поддерживает наращивание энергетического партнёрства с Индией как частью стратегии по сдерживанию Китая. По данным Energy Information Administration (EIA), экспорт американской нефти в Индию в июне 2025 года достиг 310 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, африканские поставщики, такие как Нигерия и Ангола, после восстановления от последствий пандемии и внутренних кризисов, вновь увеличивают поставки.

Инфраструктура и переработка: важнейшее преимущество Индии

Одним из главных факторов энергетической устойчивости Индии является её перерабатывающая инфраструктура. Страна располагает более чем 20 крупными нефтеперерабатывающими заводами, среди которых Jamnagar (Reliance) - крупнейший НПЗ в мире. Индийские НПЗ технологически адаптированы к переработке различных сортов нефти, от лёгких до тяжёлых, от ближневосточных до американских и латиноамериканских. Это позволяет гибко реагировать на изменения поставок и цен.

Кроме того, Индия активно расширяет стратегические запасы нефти. В 2025 году в эксплуатацию введены новые хранилища в штатах Одиша и Тамилнад, суммарной мощностью до 7 млн баррелей. Это позволяет сглаживать временные перебои и укреплять энергетическую безопасность.

Глобальная логистика и переработка: у Индии - козыри

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире (после Китая и США) и вторым по темпам роста спроса. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году среднесуточное потребление нефти в Индии составило около 5,2 млн баррелей. При этом внутренняя добыча покрывает лишь 15-18% этого объема, остальное - импорт.

Однако ключевой фактор - развитая система переработки. Индийские НПЗ (Reliance Industries, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum и др.) обладают перерабатывающей мощностью свыше 5,6 млн баррелей в сутки, и способны работать с различными сортами сырой нефти. Это означает, что им не критично, откуда поступает нефть - главное, чтобы она была доступна по цене.

Благодаря этой гибкости, в случае исчезновения российского сырья с рынка, Индия может оперативно заменить его на ближневосточные или американские сорта - с учётом поправки на логистику и финансовые условия. Более того, Refinery Complex в Джамнагаре (Reliance) - крупнейший в мире - специализируется на высокосернистой нефти и уже адаптирован под сырьё из Ирака, Венесуэлы и даже Мексики.

Политическая воля и геоэкономика: Индия играет в долгую

Заявления Хардипа Сингха Пури и главы Indian Oil Арвиндара Сингха Сахни демонстрируют не только техническую, но и политическую готовность Индии отказаться от российского сырья при необходимости. Индия, как член БРИКС и одновременно стратегический партнёр Запада, ведёт двойственную, но прагматичную внешнюю политику. Она не готова жертвовать своими интересами ради Москвы, особенно если речь идет о потенциальных вторичных санкциях со стороны США.

В этом контексте стоит напомнить, что в апреле 2023 года индийские банки уже отказались от обслуживания ряда сделок в юанях и дирхамах с российскими компаниями после угроз от Запада. Также Индия активно использует схему расчетов в рупиях с такими странами, как ОАЭ и Саудовская Аравия, снижая свою уязвимость перед финансовыми санкциями.

Кроме того, администрация Трампа, хотя и не делает резких шагов по отношению к Индии, неоднократно заявляла, что готова усилить санкционный режим против России. В этом случае Индия предпочтет сохранить благосклонность Вашингтона, чем защищать российскую нефть, особенно если альтернатива - стабильные поставки по рыночной цене.

Мировой энергетический рынок в 2025 году уже адаптировался к турбулентности. Саудовская Аравия и Ирак ведут агрессивную ценовую политику, стремясь вернуть долю рынка в Азии. Гайана, чья добыча превысила 700 тысяч баррелей в сутки (данные за II квартал 2025 года), наращивает экспорт. США увеличили экспорт нефти в Азию на 28% по сравнению с 2023 годом.

На этом фоне зависимость Индии от России теряет стратегическое значение. Если новые санкции будут введены, Москва потеряет ещё одного ключевого клиента. А Нью-Дели, как и обещал Пури, просто вернётся к старой проверенной системе.

Индия в 2025 году демонстрирует зрелую, прагматичную и гибкую энергополитику. Да, российская нефть сыграла важную роль в экономике страны в 2022-2023 годах, но это было обусловлено исключительно рыночной конъюнктурой. Сегодня, в условиях новых геополитических рисков, Дели показывает, что не зависит от Москвы в стратегическом смысле.

Будет ли Индия продолжать покупать российскую нефть? Возможно - пока она дешева и не под санкциями. Но если вторая администрация президента Трампа усилит давление и введёт вторичные санкции, Индия спокойно переориентируется - без экономических потрясений и без политических уступок. Это не гипотеза, а логически выстроенная стратегия, уже реализованная на практике.

Энергетическая политика Индии сегодня - это образец прагматизма и гибкости. Да, Россия временно стала крупнейшим поставщиком нефти, но этот статус оказался не результатом долговременного альянса, а следствием геополитического окна возможностей. И если окно захлопнется, Индия выйдет из него без потерь - с широкой географией поставщиков, развитой переработкой и политической волей. Как отметил Пури: "Мы справимся". И у него есть все основания это утверждать.