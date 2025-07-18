Родственники навестили задержанных в Баку граждан России

Задержанные в Баку граждане России, в том числе сотрудники агентства "Sputnik Азербайджан", были навещены близкими.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в аппарате омбудсмена.

"В рамках деятельности национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики каждый из задержанных лиц был принят в индивидуальном порядке, условия содержания и вопросы обращения с ними были изучены на месте.

В то же время заявляем, что обратившиеся к омбудсмену члены семей арестованных были приняты в аппарате, а их обращения о встречах с родственниками были удовлетворены омбудсменом.

Принятые членами НПГ (национальной превентивной группы) омбудсмена задержанные лица не жаловались на условия содержания и обращения с ними, было отмечено, что их просьбы о приеме и медицинской помощи удовлетворены.

Вопрос находится на контроле омбудсмена", - говорится в сообщении аппарата.

Отметим, что 1 июля в Баку были задержаны две преступные группировки, подозреваемые в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и кибермошенничестве.

По решению суда, восьми задержанным гражданам России была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Кроме того, 1 июля в результате операции, проведенной в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан", были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Им обоим предъявлены обвинения по статьям: 178.3.1 УК АР (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 192.2.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением дохода в крупном размере), 192.2.3 (совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (легализация имущества, приобретенного преступным путем), 193-1.3.2 (с совершением преступления в особо крупном размере). Решением Хатаинского районного суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.