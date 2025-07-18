https://news.day.az/world/1768632.html В Непале заблокировали Telegram Правительство Непала распорядилось ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории страны. Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает Управление электросвязи Непала в официальном уведомлении. Решение обусловлено зафиксированными случаями использования платформы для онлайн-мошенничеств и отмывания денег.
В Непале заблокировали Telegram
Правительство Непала распорядилось ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает Управление электросвязи Непала в официальном уведомлении.
Решение обусловлено зафиксированными случаями использования платформы для онлайн-мошенничеств и отмывания денег. Телекоммуникационным операторам предписано немедленно выполнить ограничительные меры.
Инициатива согласована с аппаратом премьер-министра и органами безопасности.
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