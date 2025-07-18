В Непале заблокировали Telegram

Правительство Непала распорядилось ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает Управление электросвязи Непала в официальном уведомлении.

Решение обусловлено зафиксированными случаями использования платформы для онлайн-мошенничеств и отмывания денег. Телекоммуникационным операторам предписано немедленно выполнить ограничительные меры.

Инициатива согласована с аппаратом премьер-министра и органами безопасности.

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