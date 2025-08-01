Азербайджан будет представлен на Международном фестивале традиционной культуры и музыки «Рух санат»

В Кыргызстане открылся Международный фестиваль традиционной культуры и музыки "Рух Санат".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, масштабное международное мероприятие организовано Кабинетом Министров Кыргызской Республики, Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, Научно-исследовательским центром традиционной культуры и искусства Национальной академии наук Кыргызской Республики, Кыргызским национальным театром "Манас" при поддержке Фонда тюркского наследия и культуры.

Мероприятие проходит в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) и собрало участников из более чем 30 стран мира. Цель фестиваля - продемонстрировать богатство мирового нематериального культурного наследия, укрепить международный культурный диалог и содействовать сохранению аутентичных традиций.

В программе фестиваля - международный конкурс традиционной музыки, научно-практический конгресс, а также творческий маркет - интерактивную платформу для артистов, мастеров прикладного искусства, исполнителей, продюсеров и организаторов культурных событий.

Главной площадкой фестиваля стал культурный центр "Рух Ордо", где проходят выступления исполнителей, научные дискуссии и мастер-классы. В международном конкурсе принимают участие 84 исполнителя, включая 9 солистов и 12 творческих коллективов из Японии, Индии, Венгрии, Гвинеи и др. Кыргызстан представляют 4 сольных исполнителя и 4 ансамбля.

Среди участников и Азербайджан, который будет представлен высокохудожественными и концептуальными программами - "Джанги - героическое воплощение в танцевальном жанре" и "Исторические и музыкальные параллели в традиционной музыке Азербайджана и Алтая".

Также в рамках фестивальной программы состоится тематическое выступление Марьям Гафар-заде, заместителя директора Регионального офиса ИСЕСКО. В своем докладе она расскажет об актуальной деятельности Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры, а также подчеркнет значимость межкультурного сотрудничества в контексте сохранения нематериального культурного наследия.

Выступления конкурсантов проходят 1 и 2 августа, а 3 августа состоится гала-концерт лауреатов и торжественная церемония закрытия. Оценивать участников будет жюри из семи международных экспертов в области традиционного искусства. Победителям вручат почетные дипломы и денежные премии.

Фестиваль "Рух Санат" - это живая площадка культурного взаимодействия, вдохновения и профессионального обмена. Он объединяет мастеров, исследователей, артистов и энтузиастов традиционной культуры со всего мира, чья общая миссия - сохранять и развивать бесценное культурное наследие, передавать его новым поколениям и укреплять культурное многообразие на планете.