В Китае стартуют продажи обновленного кроссовера Exeed VX

В Китае продажи обновленного кроссовера Exeed VX начнутся 9 августа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Китайские автомобили".

Автомобиль получил интеллектуальную систему автономного вождения Chery Falcon 500 и дизайн, идентичный гибридной версии Exeed VX C-DM.

У VX появились новые задние фонари, объединенные прозрачной накладкой, пересекающей дверь багажного отсека. Визуально автомобиль стал более строгим и солидным. Решетка радиатора снабжена массивными горизонтальными хромированными планками.

Обновленный VX будет доступен в шестиместной и семиместной компоновке салона, для него предусмотрен выбор колесных дисков разного дизайна, диаметром 19 и 20 дюймов. Под капотом бензиновой версии кроссовера - бензиновый мотор 2.0 мощностью 261 л.с., которая работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим "автоматом" Aisin.