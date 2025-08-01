В трех районах Азербайджана задержаны наркоторговцы

В ходе операций, проведенных в Хазарском, Абшеронском и Имишлинском районах, были задержаны наркоторговцы - 56-летний Камиль Гусейнзаде, 48-летний Эльдениз Мусаев и 44-летний Рашад Исмайылов.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Главном управлении по борьбе с наркотиками (ГУБН) Министерства внутренних дел (МВД).

У них в общей сложности было обнаружено 27 кг марихуаны с добавлением вредных веществ и электронные весы, используемые для продажи наркотиков. Задержанные лица, признавшиеся в преступных связях с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием, планировали организовать продажу наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении всех трех лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Операции по выявлению и задержанию наркоторговцев продолжаются.