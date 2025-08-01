В Евросоюзе заявили о множестве пробелов в сделке с США

В Евросоюзе (ЕС) заявили, что не могут в полной мере оценить последствия торговой сделки с США из-за множества пробелов в ней и отсутствия конкретики с американской стороны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Politico.

Как отмечают источники, главные положения торгового соглашения, которое заключили 27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп, остаются непроясненными.

"Так называемая сделка пока что не совсем сделка. Нам необходима ясность. Многие ключевые детали сделки до сих пор не обнародованы", - пояснил глава комитета Европарламента по вопросам международной торговли Бернд Ланге.

По словам гендиректора Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Бена Баттерса, Еврокомиссия не выходит на связь, но от нее все еще ждут деталей и объяснения, что на практике значат согласованные 27 июля заголовки.

В рамках торгового соглашения, о котором объявили Трамп и фон дер Ляйен, тарифы в отношении европейских товаров будут снижены с 30 до 15 процентов, но взамен ЕС обязуется инвестировать в экономику США 750 миллиардов долларов и закупить топлива еще на 600 миллиардов.