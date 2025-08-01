Трамп хотел, чтобы ЕС закупил у США энергоресурсы на $1 трлн

"По словам чиновника, Трамп даже изначально требовал, чтобы (глава Еврокомиссии Урсула. - "Газета.Ru") фон дер Ляйен выделила на закупки энергоносителей в США 1 трлн долларов в течение своего срока полномочий", - говорится в сообщении издания.

27 июля Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что Вашингтон и Брюссель договорились о торговом соглашении. Он отметил, что речь идет об "огромной сделке с большим количеством стран". По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.