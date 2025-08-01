Сборная Азербайджана готовится к бельгийскому вояжу
Мужская сборная Азербайджана по волейболу вступает в решающую фазу подготовки к продолжению отборочного турнира чемпионата Европы-2026.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, квалификация началась еще в прошлом году, когда команда дважды уступила своим соперникам по группе. Она проиграла в гостях Австрии и дома Бельгии с одинаковым счетом 0:3.
Теперь подопечным Фарида Джалалова осталось провести две ответные встречи с этими коллективами. 13 августа они сыграют в Бельгии, а 16 августа примут австрийцев в Баку.
Тем временем, бельгийцы возглавляют группу, набрав шесть очков в первых двух матчах и не проиграв ни одной партии.
Если говорить об общем раскладе сил, то первого круга в лидеры квалификации в своих подгруппах вышли Бельгия, Дания, Чехия, Греция, Эстония и Латвия.
Отметим, что чемпионат Европы состоится в Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии.
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