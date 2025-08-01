Сборная Азербайджана готовится к бельгийскому вояжу

Мужская сборная Азербайджана по волейболу вступает в решающую фазу подготовки к продолжению отборочного турнира чемпионата Европы-2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, квалификация началась еще в прошлом году, когда команда дважды уступила своим соперникам по группе. Она проиграла в гостях Австрии и дома Бельгии с одинаковым счетом 0:3.

Теперь подопечным Фарида Джалалова осталось провести две ответные встречи с этими коллективами. 13 августа они сыграют в Бельгии, а 16 августа примут австрийцев в Баку.

Тем временем, бельгийцы возглавляют группу, набрав шесть очков в первых двух матчах и не проиграв ни одной партии.

Если говорить об общем раскладе сил, то первого круга в лидеры квалификации в своих подгруппах вышли Бельгия, Дания, Чехия, Греция, Эстония и Латвия.

Отметим, что чемпионат Европы состоится в Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии.