Азербайджан выбрал территории для проектов морской ветроэнергетики на Каспии

В Азербайджане выбраны 5 территорий для проекта морской ветроэнергетики в Каспийском море

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал директор Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев.

"Эти проекты являются масштабными и перспективными. Общий технический потенциал ветроэнергетики в азербайджанской части Каспийского моря оценивается в 157 ГВт, из которых 35 ГВт приходится на мелководье, а 122 ГВт - на глубоководье. Пиковый спрос на ветроэнергию в стране составляет 4,5 ГВт, а установленная мощность превышает этот показатель в два раза. Поэтому все проекты ориентированы на экспорт, что требует создания соответствующего экспортного маршрута.

Что касается проекта морской ветроэнергетики, сначала необходимо выбрать участок. На море выбор участка намного сложнее, чем на суше. Но мы уже договорились со всеми заинтересованными структурами о выборе места для производства морской ветроэнергии. В северной части Абшеронского полуострова мы определили 5 различных территорий. В этих районах можно построить станции мощностью не менее 10-15 гигаватт. В настоящее время мы ожидаем, когда эти зоны будут объявлены территорией возобновляемых источников энергии. Мы также сделали обращения по этому поводу",- сказал он.

По его словам, затем необходимо установить необходимую сетевую инфраструктуру (прибрежную инфраструктуру).

"Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития также выделили нам средства для проведения исследований в этом направлении.

После установки ветровой турбины в море необходимо будет определить конкретную область для транспортировки вырабатываемой электроэнергии на берег. Другой важный вопрос заключается в размере турбин в море. Сейчас даже говорят об экспериментальных 26-мегаваттных турбинах. Мы приступили к измерениям скорости ветра в море. Так что в настоящее время мы вместе с китайскими компаниями дорабатываем договорную базу и после этого будет дан старт измерениям. То есть сначала необходимо измерить скорость ветра на море, а затем определить соответствующие этому ветровые турбины. Затем должны быть предложены логистические решения для поставки турбин.

Мы нацелены на то, чтобы добиться значительного прогресса в проектах морской ветроэнергетики. В этом направлении есть очень большой интерес и очень большая конкуренция", - добавил он.