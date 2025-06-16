Азербайджан выиграл общий зачет Кубка мира

Команда Азербайджана по акробатике заняла первое место в общем зачете на Кубке мира в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, хозяева турнира завоевали две золотые и две серебряные награды.

Победу отпраздновала женская группа в составе Анахиты Баширли, Назрин Зейниевой и Зохры Рашидовой, а также мужской дуэт Мурада Рафиева и Даниэля Аббасова. Серебро в активе смешанной пары Миланы Алиевой и Сабира Агаева, а также мужской группы в лице Расула Сеидли, Риада Сафарова, Сеймура Джафарова и Абдулла Аль-Мешаихи.

На Кубке мира в общей сложности отличились пять стран. Украина выиграла два золота и серебро, а акробаты Казахстана поднимались на бакинский пьедестал четырежды (1-1-2). По две награды завоевали Китай (0-1-1) и Германия (0-0-2).