ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку и группу иранских военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о том, что в ходе ответа на последний иранский удар по территории страны была уничтожена пусковая ракетная установка, находившаяся недалеко от Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

"В рамках оперативного ответа ВВС Израиля обнаружили и уничтожили пусковую установку ракет класса "земля-воздух". Иранские военные были уничтожены вместе с пусковой установкой", - говорится в тексте сообщения.

Пресс-служба ЦАХАЛ подчеркивает, что объект был уничтожен за несколько секунд до того, как иранские военнослужащие попытались использовать установку. Сообщение сопровождается видео с кадрами уничтожения расчета пусковой установки.

Армия обороны Израиля отмечает, что цель удара состоит в дальнейшем завоевании превосходства в воздухе на иранской территории.

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