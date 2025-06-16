МАГАТЭ не зафиксировало радиационной угрозы в Натанзе

Уровень радиоактивности за пределами ядерного объекта в Натанзе остается неизменным и соответствует норме.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета управляющих агентства, передает Day.Az.

По его словам, Центр по инцидентам и чрезвычайным ситуациям МАГАТЭ работает в круглосуточном режиме с начала кризисной ситуации. "Мы отслеживаем состояние иранских ядерных объектов и уровень радиации на соответствующих площадках, поддерживая постоянный контакт с иранскими властями, - подчеркнул Гросси. - МАГАТЭ готово реагировать на любую ядерную или радиологическую чрезвычайную ситуацию в течение одного часа".

Он сообщил, что в результате атаки была разрушена наземная часть экспериментального завода по обогащению топлива в Натанзе, где осуществлялось производство урана, обогащенного до 60% по изотопу U-235.

Помимо этого, были выведены из строя ключевые элементы электроэнергетической инфраструктуры предприятия - электрическая подстанция, здание основного энергоснабжения, аварийные источники питания и резервные генераторы.

При этом, как отметил глава МАГАТЭ, "нет признаков физического воздействия на подземную каскадную шахту, где располагается часть экспериментальной и основной установки по обогащению топлива". Однако он добавил, что отключение электроэнергии могло привести к повреждению находящихся там центрифуг.

Гросси подтвердил, что уровень радиации за пределами объекта остался без изменений. "Это указывает на отсутствие внешнего радиологического воздействия на население и окружающую среду", - подчеркнул он.