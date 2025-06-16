Американцев призвали немедленно покинуть Иран

Госдепартамент настоятельно рекомендовал своим гражданам не посещать Иран и немедленно покинуть его, если они там находятся.

"Граждане США не должны посещать Иран ни по каким причинам и должны немедленно покинуть его, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы к длительному пребыванию в укрытии", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством в X, посвященной туристическим рекомендациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Госдепартамент также добавил, что воздушное пространство Ирана остается закрытым и "гражданам США, собирающимся покинуть Иран по воздуху, следует уточнить планы поездки у своих авиакомпаний".

Представляющее интересы США в Иране посольство Швейцарии временно закрыто. Граждане страны "могут связаться с Госдепартаментом напрямую, написав в посольство США в Берне", отмечает ведомство.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.