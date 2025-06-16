Нетаньяху допустил покушение на Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Нетаньяху также заявил, что не исключает вариант смещения верховного лидера Ирана, подчеркнув, что такой шаг может положить конец текущему конфликту, а не спровоцировать его дальнейшую эскалацию

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.