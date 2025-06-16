В Персидском заливе сотни кораблей сбились с курса

В Персидском заливе произошел массовый сбой навигации судов, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что навигация пропала у более чем 900 судов. Навигационные сигналы пропали в районе Ормузского пролива и Персидского залива. Как отмечают авторы статьи, сбой произошел на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Системы на рыболовных и грузовых судах, а также на танкерах начали показывать ненормальные маршруты. Команды судов были вынуждены полагаться на показания радаров и компасов, что увеличило риск столкновений.

Совместный морской информационный центр (JMIC) зафиксировал "экстремальное глушение" сигналов в районе иранского порта Бендер-Аббас. При этом специалисты центра не выявили подготовки к блокаде Ормузского пролива.