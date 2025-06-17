Израиль начал применять лазерную систему

Израиль впервые в боевых условиях начал использовать лазерную систему ПВО "Железный луч" для перехвата иранских ракет и беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель израильского посольства в Москве.

"Израиль уже использует лазерную систему ПВО "Железный луч" для перехвата иранских ракет и беспилотников в тестовом режиме", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в конфликте с Ираном применение этой системы впервые произошло в боевых условиях.

Система "Железный луч" (известна также под названием "Щит света") предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Предполагается, что она может уничтожать и БПЛА малого размера.

Впервые планы по модернизации системы противоракетной обороны Израиля огласил в 2022 году занимавший на тот момент пост премьер-министра страны Нафтали Беннет. Тогда он предложил создать оборонительную "лазерную стену", которая смогла бы заменить большое количество ракет-перехватчиков и стать более дешевой альтернативой традиционным системам ПВО. Уже в апреле 2022 года еврейское государство объявило о первых успешных испытаниях "Железного луча", во время которых система смогла перехватить снаряды минометов, противотанковых комплексов и ракеты.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.