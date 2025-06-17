В Баку представили новые издания видного поэта Вагифа Баятлы Одера

В Международном центре мугама состоялась презентация четырёх книг 76-летнего видного поэта, переводчика, члена Союза писателей Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Вагифа Баятлы Одера, сообщает Day.Az.

На открытии председатель Молодёжного совета Союза писателей Азербайджана Фарид Гусейн отметил, что поэзия Вагифа Баятлы Одера находит дорогу к душе читателя, озаряя его внутренний мир. За последние четыре года у автора вышло четыре книги, которые стали плодом многолетней поэтической работы.

Заместитель министра культуры Фарид Джафаров вручил диплом от министерства культуры супруге поэта Тамам ханум. В связи с состоянием здоровья Вагиф Баятлы Одер не смог принять участие в мероприятии.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, депутат Милли Меджлиса, заслуженный журналист Агиль Аббас, председатель Совета печати Азербайджана, заслуженный работник культуры Рашад Меджид, народный поэт Сабир Рустамханлы, народный писатель Кямал Абдулла и другие высоко оценили творчество поэта. Было подчеркнуто, что его поэзия наполнена духовностью и философскими размышлениями.

Гостям был показан видеоролик и представлена концертная программа "Любить до смерти - мало" (Ölənədək sevmək azdır), посвящённая жизни и творчеству поэта. В исполнении артистов прозвучали музыкальные композиции и стихи, отражающие поэтический мир Вагифа Баятлы Одера.

В завершение мероприятия гостям были переданы книги, отражающие литературное наследие поэта - "Türkün şərəfli oğlu", "Göyüzünə yazılanlar" и "Vaqif Bayatlı Odər - Biblioqrafiya".

Вагиф Баятлы Одер (Вагиф Джабраилов) родился 1 октября 1948 года в селе Бёюк Марджанлы Джабраильского района. Учился на вечернем отделении факультета промышленного и гражданского строительства Азербайджанского строительного института. Поработав некоторое время по специальности, полностью занялся поэтическим творчеством. Был заведующим отделом журнала "Звезда" (1981-1990), главным редактором сборника "Каспийский" (1989 - 1992), работал директором студии зарубежных программ Азербайджанской телерадиокомпании. В 1991 году избран секретарем правления (секретариата по делам молодежи) секретариата Союза писателей Азербайджана. Принимал участие во всесоюзных конференциях, Днях советской литературы, XI фестивале поэзии. Был удостоен ряда литературных премий. Перевел на азербайджанский язык множество произведений, в том числе таких авторов, как Райнер Мария Рильке, Томас Элиот, Роберт Бёрнс, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Николай Гумилёв и Осип Мандельштам.

Ранее мы сообщали, что в Баку издана книга памяти Фарида Алекперли.