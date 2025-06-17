Skytrax вновь признал AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ

Azerbaijan Airlines, являющаяся частью AZCON Holding, вновь получила высокую международную оценку. Национальный авиаперевозчик Азербайджана признан победителем в номинации "Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ" по версии авторитетной британской организации Skytrax в рамках премии "World Airline Awards 2025", сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Церемония награждения состоялась 17 июня 2025 года в Париже в рамках международного авиасалона Paris Air Show. В мероприятии приняли участие руководители ведущих авиакомпаний мира и высокопоставленные представители авиационной отрасли.

"Быть вновь удостоенными признания от международно уважаемой организации, такой как Skytrax, для нас - большая гордость и в то же время высокая ответственность. Эта награда еще раз подтверждает укрепляющуюся позицию AZAL как надежного авиаперевозчика в регионе и его международное признание. Мы неизменно остаемся верны своему обязательству предоставлять пассажирам безопасные, качественные и инновационные услуги", - сказал президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

Премия Skytrax, учрежденная в 1999 году, присуждается на основании масштабных международных опросов среди пассажиров. В рамках программы "World Airline and Airport Star Rating" организация оценивает качество продуктов и услуг, предоставляемых авиакомпаниями и аэропортами.

Отметим, что авиакомпания AZAL также имеет рейтинг "4 звезды" от Skytrax. Этот статус присваивается на основе независимого аудита качества как бортового, так и наземного сервиса.