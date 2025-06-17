Фазиль Новрузов призвал СМИ к обеспечению равных условий для получения информации

СМИ, в том числе аудиовизуальные, должны обеспечивать равные возможности и доступность информации для всех.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил руководитель Аппарата аудиовизуального совета Азербайджана Фазиль Новрузов во время выступления на мероприятии "Равенство и доступ к информации в аудиовизуальных медиа".

"Получение информации - это фундаментальное право каждого человека. Обеспечение этого права - не только технический аспект, но и важное условие уважения человеческого достоинства, равенства возможностей и построения инклюзивного общества.

Независимо от физических особенностей или инвалидности, каждый должен иметь равный доступ к новостям, актуальной информации и аналитическим материалам.

Тема сегодняшнего мероприятия, по сути, охватывает одно из основных прав человека - право на получение информации, а также равенство, отсутствие барьеров и доступность в этой сфере",- добавил он.